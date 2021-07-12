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Тихановская: Еврокомиссия не планирует прекращать выдачу виз белорусам
Источник материала: Партизан
Еврокомиссия не планирует отказывать белорусам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявила Светлана Тихановская.
Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya
"Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась.
Мы находимся в постоянном контакте с международными партнёрами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси — помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз, поскольку все двери, закрывающие режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть", — передаёт слова политика её пресс-служба.
Ранее стало известно,
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Еврокомиссия не планирует отказывать белорусам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявила Светлана Тихановская.
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