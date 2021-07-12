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ЕАБР оценил риски ускорения инфляции в Беларуси из-за санкций
Источник материала: Партизан
Уровень годовой инфляции в республике в июне приблизился к отметке в 10% под влиянием на белорусскую экономику внешних факторов.
Инфляция в Беларуси в июне достигла 9,9% год к году (9,4% в мае), говорится в экономическом обзоре Евразийского банка развития.
Ранее стало известно,
По мнению специалистов ЕАБР, на ускорение роста цен в республике продолжают оказывать воздействие внешние факторы. Среди них экономисты выделяют повышение стоимости сырьевых товаров в мире, затруднения в цепочках поставок и увеличение инфляции в России.
В ходе развития базового сценария аналитики банка ожидают, что показатель годовой инфляции сохранится на протяжении большей части года у отметки в 9%. Правда, в декабре она может немного замедлиться – 8,7%.
"Риски формирования инфляции на более высоком уровне оцениваются существенными, в том числе из-за неопределенности последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании", – говорится в обзоре ЕАБР.
При этом белорусское правительство утвердило среднесрочную программу развития республиканского бюджета на 2021-2023 годы. Согласно документу, в 2021 году инфляция должна составить 5,5%.
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Уровень годовой инфляции в республике в июне приблизился к отметке в 10% под влиянием на белорусскую экономику внешних факторов.
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