Беларусь готова к переговорам с Западом - Макей

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Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью RT.





«Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре. Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада», - отметил он.





пишет Политринг, Беларусь никогда не была и не собирается быть источником напряженности. По словам министра,Политринг, Беларусь никогда не была и не собирается быть источником напряженности.





«Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси», - подчеркнул Макей.





Он отметил, что Минск готов «обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу».

Макей указал также на то, что на этом фоне для Минска остается «самым главным экономика».





«Мы считаем, что принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада», - сказал министр.





Министр пояснил, что понятие многовекторности не означает, что Беларусь собирается «от кого-то уходить и к кому-то приходить».





«Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения, например, Россия», - резюмировал Макей.