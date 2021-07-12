Тихановская: Еврокомиссия не подтвердила планы приостановить выдачу виз белорусам

Еврокомиссия не подтвердила планы приостановить выдачу виз белорусским гражданам в связи с резким ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, сообщила Светлана Тихановская.





«Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась. Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси — помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз — ведь все двери, которые закрывает режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть», — заявила демократический лидер страны.

На своей странице в «Твиттере» Тихановская обратилась к еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон, которая допустила возможность приостановки выдачи виз: «Предложение приостановить выдачу виз белорусам недальновидно. Наш народ рассчитывает на открытость Европы. Правильный ответ в этих условиях — упрощение визовых процедур для них. Вводите санкции против режима, а не белорусов».

Еврокомиссар Йоханссон в своем заявлении о возможности приостановки выдачи виз напомнила о решении Минска приостановить соглашение с ЕС о реадмиссии.

«Я должна сказать, что ситуация очень серьезная. И сейчас чрезвычайно важно для нас продемонстрировать солидарность с Литвой и предоставить ей необходимую поддержку», — сказала Йоханссон.

«Но я также ответственна за визовую политику, — подчеркнула она. — И я готова рассмотреть возможность принятия мер по приостановке визового режима с Беларусью в этой ситуации. Конечно, мы хотели бы по-прежнему поддерживать связь с простыми белорусами. Но все же я думаю, что этот вопрос можно рассмотреть. Мы должны быть готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Мигрантов нельзя использовать для политических предложений».

С начала года, по предварительным данным литовских властей, на границе с Беларусью задержано 1.676 нелегальных мигрантов. Это в 20,7 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (805), Конго (195), Камеруна (121), Гвинеи (77), Ирана (68). Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне из-за резкого роста потока нелегалов. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.