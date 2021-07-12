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С 13 июля дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо.
С 13 июля цены будут следующие: 1,91 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 2,01 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,23 руб. – на АИ-98-К5-Евро, 2,01 руб. – на ДТ.
Фото: Pixabay
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«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо. С 13 июля цены будут следующие: 1,91 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 2,01 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,23 руб. –...
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