С 13 июля дорожает автомобильное топливо

Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо.

С 13 июля цены будут следующие: 1,91 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 2,01 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,23 руб. – на АИ-98-К5-Евро, 2,01 руб. – на ДТ.

Фото: Pixabay

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