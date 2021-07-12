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Гандбольный клуб «Мешков Брест» начал подготовку к новому сезону: команда познакомилась с тренерским штабом

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» начал подготовку к новому сезону: команда познакомилась с тренерским штабом

Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня начал подготовку к новому сезону. Команда собралась в спорткомплексе «Виктория» и познакомилась с новым тренерским штабом во главе с Дани Гордо.

Под руководством испанского специалиста 21 гандболист. Ближайшие спарринги «Мешков Брест» проведет в августе против ЦСКА, затем команда примет участие в домашнем международном турнире. Соперниками брестчан станут «Чеховские медведи», запорожский «Мотор» и польские «Азоты». В конце августа чемпионы Беларуси проведут четвертьфинальные матчи СЕГА Лиги против македонского «Еврофарма». В случае успеха брестчане выйдут в Финал четырех, который в начале сентября пройдет в Загребе.

 

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Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сегодня начал подготовку к новому сезону. Команда собралась в спорткомплексе «Виктория» и познакомилась с новым тренерским...
 
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