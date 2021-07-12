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Девушки в Дагестане катались на качелях на краю каньона – одна из цепей лопнула, но туристкам повезло (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Шокирующие кадры из Дагестана.
Девушки раскачивались на качелях на краю Сулакского каньона. Как вдруг одна из цепей лопнула – и туристки сорвались в пропасть. Сообщается, что девушки выжили. Как – непонятно.
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Девушки в Дагестане катались на качелях на краю каньона – одна из цепей лопнула, но туристкам повезло (ВИДЕО)
Шокирующие кадры из Дагестана. Девушки раскачивались на качелях на краю Сулакского каньона. Как вдруг одна из цепей лопнула – и туристки сорвались в пропасть....
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