Девушки в Дагестане катались на качелях на краю каньона – одна из цепей лопнула, но туристкам повезло (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры из Дагестана.

Девушки раскачивались на качелях на краю Сулакского каньона. Как вдруг одна из цепей лопнула – и туристки сорвались в пропасть. Сообщается, что девушки выжили. Как – непонятно.

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