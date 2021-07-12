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Лесные пожары в США: 600 кв. км горит в Орегоне

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесные пожары в США: 600 кв. км горит в Орегоне

В США лесные пожары идут по западному побережью.

В Орегоне пламя охватило 600 кв. км и нарушило работу линий электропередачи в соседней Калифорнии. Жителей призвали экономить энергию, чтобы избежать перебоев. На границе с Невадой горит еще 400 км. Тысячи людей бегут от огня, сотни пропали без вести. В Аризоне, исследуя площадь возгорания, разбился самолет. Экипаж погиб. В Айдахо +40°C, введено чрезвычайное положение, на борьбу с пожаром мобилизована национальная гвардия. А в Долине Смерти сейчас +54°C.

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В США лесные пожары идут по западному побережью. В Орегоне пламя охватило 600 кв. км и нарушило работу линий электропередачи в соседней Калифорнии. Жителей призвали...
 
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