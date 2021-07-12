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Сильнейшее наводнение в Индии: реки вышли из берегов, вода смывает дома, уносит машины

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильнейшее наводнение в Индии: реки вышли из берегов, вода смывает дома, уносит машины

Индия переживает сильнейшее за 100 лет наводнение! Самая сложная ситуация на юго-западе страны.

Из-за муссонных дождей реки вышли из берегов, несколько городов полностью затоплены. Вода смывает дома и уносит машины. Тысячи жителей заблокированы в своих жилищах. Около миллиона человек успели эвакуировать. Сотни человек погибли, их точное число пока не известно.  

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Индия переживает сильнейшее за 100 лет наводнение! Самая сложная ситуация на юго-западе страны. Из-за муссонных дождей реки вышли из берегов, несколько городов...
 
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