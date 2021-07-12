Лавров: Почему Протасевич счастлив, а Трамп нет? И что (думать) с этого нам?

Источник материала: ОНТ

Дор.читатель, дор.читателька, ныне мне, уж звиняйте, хайпануть вздумалось! На жарко-полемичной теме! Про полемику, собственно. И про Протасевича.

Ибо ведь по теперешней духоте как делом-то каким дельным заниматься? Как сеять разумное, доброе, вечное, коль скоро почва сознания людского ссохлась до состояния такыра в жаркий сезон. Ну, знаете, это такие весьма характерные глинистые участки в около-афганских пустынях Средней Азии, где аж земля растрескалась вся без капельки влаги. В Новом Свете инако-языком они еще плайя зовутся – эти глинистые участки. Но это так, к слову «такЫр».

А теперь к созвучному слову «твиттЫр». И к тому, что сегодня у Протасевича этот самый Твиттер, сначала – предподзакрыли, а потом – предподоткрыли вновь. Ибо могут.

И написали об этом мгновенно «Радио Свобода», «Дойче Велле» и РИАН!





Тем самым явив городу и миру, что свобода слова – да, это роскошь во всем мире нашем, как вода в пустыне. Роскошь, доступная не всем. А тем только, кого социальная сеть в рай свободословного общения допустит... Кстати, вы знали, что Твиттер по-иностранному – это «чирикать»? Итак, почирикаем на тему что (думать) нам с того?

Но сначала как мне вот тут не вспомнить, задумчиво, одну цитату (как всегда развернутую, как подруга Дональда Трампа Сторми Дэниэлс – то есть донельзя) из книги «Ведьмачьего цикла» «Час Презрения» Анджея «польского нашего всего» Сапковского:

То есть в переводе с иностранного на понятный, в нашем случае, нашему этому Протасевичу утром было указано, что попал в Твиттер – так не чирикай, чего нельзя. А будь добр радоваться возносимым Западом ценностям. И Западу радуйся в целом. Иначе чириканье твое прекратят мгновенно. Даже без объяснения причин. Неизвестные западные сотрудники. Просто потому что ты не стоишь спокойно и привлекаешь к себе слишком много внимания. Дочирикался, Протез? Вот тебе – на!

И вот только здесь подходим к самому интересному.

А именно, почему же несколько часов спустя Твиттер Протасевича вновь открыли…

А все потому, что про закрытие, автоцитата, «написали «Радио Свобода», «Дойче Велле» и РИАН». Это про Твиттер Протасевича!

И безымянные люди в Твиттере поняли, что слишком много внимания этому самому Протасевичу. А это для западных ценностей сейчас еще хуже!

И вот поэтому Протасевич нынче, я считаю, счастлив.

Ведь видно же было, что он стремился к славе. Переживал, что вся слава от создания польской, как Ведьмак, Nэкстремистской телеги не ему катиться несмазанным колесом, а прямым путем – к Путиле.

А после того, как колесо борта райанэировского в Минске остановилось – вот тут слава и обрушилась на Протасевича стремительным домкратом.





И только теперь: все люди, как люди, а Протез – суперзвезда (зачеркнуто) покруче Трампа. Потому что Твиттер Дональда Джея Трампа, сорок какого-то президента оф Ю-Сэ-А, заблокирован навсегда. А Твиттер Протасевича – то потухнет, то погаснет. Но и сейчас живее всех живых! Пока что.

«Ну, а что нам-то с того?» – спросит иной: «Нам-то ни холодно, ни жарко!»

А вот и нет.

В нынешнее чрезвычайно жаркое время нам всем надо собраться последними силами и понять одну жизненно важную вещь. Уяснить всем окончательно.

Мы все, дор.читатель и дор.читателька, и даже я – живем вместе в мире, где кто-то, совершенно никому почти неизвестный, может в какой-то момент из какой-то своей прихоти взять и отключить нам, тебе и мне, и нам процесс коммуникации…

То есть не то чтобы мы не можем сеять разумное, доброе, вечное. Но вот рыхлить неродящую почву медиаполей алмазным кайлом интеллекта мы можем, лишь учитывая, что кайло – арендованное. Взятое на время у иных. Чужое кайло-то. И в любой момент может быть у нас выхвачено. Со всеми последствиями, из опустевших рук вытекающими.

И в медиавойне, кстати, для компетентных, мы все воюем трофейным оружием в том числе! Трофейным, похожим на ледоруб, чужим кайлом…





Посему, условно свободословные мои, предлагаю безмолвным и еле-слышным всех стран – объединяться. В неприятии такой ситуации. Для максимальной консолидации усилий по сохранению возможности общения между собой без модных средств массовой коммуникации как таковой.

Учитесь, говорливые, разговаривать человек с человеком again!

Наращивайте, популярные, связи вне систем электронных again же!

Не забывайте поговорить с тем, кого намерились расфрендить и заблочить!

Говорите, пока можете сами. Ибо замолчать вас смогут и без вашего участия. Отныне всегда и навсегда!

Ведь именно такой он – жаркий дивный новый мир тотальной свободы всех со всеми общения. Мир, в котором мы, все вместе, каждый день, несмотря на жару, еще как-то выживаем.

Доброй вам недели и только, может, пусть чуть более прохладной! А?

Ах, да. Мне тут рекомендовали картинки в текст вставлять, чтоб полегче читать было. Так считайте, что здесь где-то должно быть фото Сторми Дэниэлс. Без Дональда Трампа.

Полегчало? Ну, я старался.

1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.





Глеб Лавров, международник, ни разу не журналист и в соцсетях меня нет.



Фото: Pexels





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