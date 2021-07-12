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Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира
Источник материала: ОНТ
В обновленном теннисном рейтинге у белорусских спортсменов есть значительные изменения.
Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира! Это произошло благодаря выходу в полуфинал Уимблдона. Правда, на этой стадии Соболенко уступила Каролине Плишковой, но набранных очков хватило, чтобы войти в ТОП-3.
Первая по-прежнему австралийка Эшли Барти, вторая – Наоми Осака. В мужском рейтинге один из самых больших прорывов сделал Илья Ивашко. Он поднялся на 16 позиций вверх и теперь занимает 63 место. А лидирует с большим отрывом серб Новак Джокович.
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В обновленном теннисном рейтинге у белорусских спортсменов есть значительные изменения. Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира! Это...
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