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Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

В обновленном теннисном рейтинге у белорусских спортсменов есть значительные изменения. 

Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира! Это произошло благодаря выходу в полуфинал Уимблдона. Правда, на этой стадии Соболенко уступила Каролине Плишковой, но набранных очков хватило, чтобы войти в ТОП-3. 

Первая по-прежнему австралийка Эшли Барти, вторая – Наоми Осака. В мужском рейтинге один из самых больших прорывов сделал Илья Ивашко. Он поднялся на 16 позиций вверх и теперь занимает 63 место. А лидирует с большим отрывом серб Новак Джокович.

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В обновленном теннисном рейтинге у белорусских спортсменов есть значительные изменения.  Арина Соболенко впервые в карьере стала третьей ракеткой мира! Это...
 
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