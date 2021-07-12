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Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае

12 июля в Сучжоу (провинция Цзянсу, Китай) обрушилась часть гостиницы. В результате происшествия погиб один человек, еще 10 пропали без вести. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что обрушение произошло во второй половине дня по местному времени. Из-под завалов извлекли восьмерых человек, один из них был мертв.

На месте работают спасатели. Официальных сведений о том, сколько людей находилось в здании во время обрушения, нет.

Фото: CC BY 2.0 / egorgrebnev

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12 июля в Сучжоу (провинция Цзянсу, Китай) обрушилась часть гостиницы. В результате происшествия погиб один человек, еще 10 пропали без вести. Об этом информирует РИА...
 
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