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Человек погиб при обрушении гостиницы в Китае
Источник материала: ОНТ
12 июля в Сучжоу (провинция Цзянсу, Китай) обрушилась часть гостиницы. В результате происшествия погиб один человек, еще 10 пропали без вести. Об этом
Уточняется, что обрушение произошло во второй половине дня по местному времени. Из-под завалов извлекли восьмерых человек, один из них был мертв.
На месте работают спасатели. Официальных сведений о том, сколько людей находилось в здании во время обрушения, нет.
Фото: CC BY 2.0 / egorgrebnev
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12 июля в Сучжоу (провинция Цзянсу, Китай) обрушилась часть гостиницы. В результате происшествия погиб один человек, еще 10 пропали без вести. Об этом информирует РИА...
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