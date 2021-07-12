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Километровый столб пепла выбросил вулкан на Камчатке
Источник материала: ОНТ
Километровый столб пепла выбросил вулкан на Камчатке. Серый шлейф растянулся на 35 километров.
Но ветер дует в противоположную сторону от населенных пунктов, жителям ничего не угрожает. Специалисты устанавливают, нет ли рядом с вулканом туристических групп. Самолеты зону облетают.
Карымский – один из самых активных вулканов в регионе. Он в ста километрах от Петропавловска-Камчатского.
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Километровый столб пепла выбросил вулкан на Камчатке. Серый шлейф растянулся на 35 километров. Но ветер дует в противоположную сторону от населенных пунктов,...
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