Источник материала: ОНТ

Километровый столб пепла выбросил вулкан на Камчатке. Серый шлейф растянулся на 35 километров.





Но ветер дует в противоположную сторону от населенных пунктов, жителям ничего не угрожает. Специалисты устанавливают, нет ли рядом с вулканом туристических групп. Самолеты зону облетают.

Карымский – один из самых активных вулканов в регионе. Он в ста километрах от Петропавловска-Камчатского.

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