За прошлую неделю в Беларуси утонули 33 человека. Трагедии провоцируют аномальная жара и алкоголь

Источник материала: ОНТ

Аномальная жара провоцирует трагедии на воде. За прошлую неделю в Беларуси утонули 33 человека. Еще столько же удалось спасти.





Практически все трагедии – на стихийных пляжах. Несмотря на предупреждения, люди продолжают купаться в карьерах, прудах, небольших водоемах. Многих привлекают гродненские Мальдивы, где купаться категорически запрещено. И в этом году там не обошлось без гибели – утонул мужчина. Почти в половине случаев виной алкоголь. Из-за роста печальной статистики ОСВОД переведен на усиленную службу. Сотрудники дежурят на водах, рейды по пляжам проводит и милиция.

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