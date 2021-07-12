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Прогноз погоды на 13 июля: будет жарко и солнечно

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 13 июля: будет жарко и солнечно

Блокирующий антициклон продолжает удерживать в нашей стране знойную погоду. Поэтому аномальная жара продолжит томить нас ещё как минимум неделю.

13 июля будет солнечно и жарко. Днем начнут поступать более влажные неустойчивые воздушные массы с юга. Вырастет вероятность локальных дождей и гроз. Станет ли от этого легче? Вряд ли. К жаре добавится духота.

Во вторник переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Влажность от 30% по востоку до 70% по западу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Уже в 8:00 на столбиках термометров будет +24…+25°C. По западу чуть ниже – но лишь на пару градусов.

В середине дня от +28°C по Гродненской области до +34°C по Гомельской. В столице ожидается +32°C.

Жара не спадет, и к вечеру – будет от +27°C по западу до +31°C по востоку.

В последующие дни метеоусловия не изменятся. В Беларусь продолжит поступать жаркий воздух с южных широт. Будет преобладать переменная облачность. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +16…+22°C, днем +29…+34°C, в отдельных районах до +36°C. 

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Блокирующий антициклон продолжает удерживать в нашей стране знойную погоду. Поэтому аномальная жара продолжит томить нас ещё как минимум неделю. 13 июля будет...
 
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