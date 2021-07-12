Источник материала: ОНТ

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут пополнить портики Болоньи.





12 из них в историческом центре города – самых известных и старинных – среди кандидатов. Эти крытые галереи строят в городе с XI века. С XIII они – уже обязательный элемент. Сейчас в Болонье их больше 60 километров. В конце этой недели сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоится в Китае – после большого перерыва из-за пандемии.

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