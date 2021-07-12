|
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут пополнить портики Болоньи
Источник материала: ОНТ
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут пополнить портики Болоньи.
12 из них в историческом центре города – самых известных и старинных – среди кандидатов. Эти крытые галереи строят в городе с XI века. С XIII они – уже обязательный элемент. Сейчас в Болонье их больше 60 километров. В конце этой недели сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоится в Китае – после большого перерыва из-за пандемии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут пополнить портики Болоньи. 12 из них в историческом центре города – самых известных и старинных – среди кандидатов. Эти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)