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В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов

12.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов

Полицией ЮАР расследуются смерти шести человек, погибших во время протестов в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на TimesLive.

Одно тело было обнаружено с огнестрельными ранами на территории провинции Гаутенг. Позже полиция обнаружила в этой же провинции тело охранника и еще двух человек. Из Квазулу-Натале поступали сообщения о двух убитых.

Уточняется, что из-за беспорядков задержали около 220 человек.

Фото: Pixabay

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Полицией ЮАР расследуются смерти шести человек, погибших во время протестов в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг из-за заключения в тюрьму экс-президента страны...
 
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