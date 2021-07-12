В ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов

Источник материала: ОНТ

Полицией ЮАР расследуются смерти шести человек, погибших во время протестов в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на TimesLive.

Одно тело было обнаружено с огнестрельными ранами на территории провинции Гаутенг. Позже полиция обнаружила в этой же провинции тело охранника и еще двух человек. Из Квазулу-Натале поступали сообщения о двух убитых.

Уточняется, что из-за беспорядков задержали около 220 человек.

Фото: Pixabay

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