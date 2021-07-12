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Грузинская оппозиция попыталась силой захватить зал заседаний парламента
Источник материала: ОНТ
Грузинская оппозиция попыталась силой захватить зал заседаний парламента.
Группа оппозиционных депутатов и активистов некоммерческих организаций ворвались в зал, устроили там драку. Заняли президиум, оккупировали трибуну и заявили, что заседание продолжится только после обсуждения вопроса о немедленной отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.
Ситуация в стране снова накалилась после гибели оператора, которого избили на акции ЛГБТ. Политологи предвещают стране новый политический кризис.
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Грузинская оппозиция попыталась силой захватить зал заседаний парламента. Группа оппозиционных депутатов и активистов некоммерческих организаций ворвались в...
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