Лютый друг. Как белорусские «контрсанкции» ударят по России

Источник материала: Салiдарнасць

Что будет, если Лукашенко закроет транзит товаров из Европы. На Радио Свобода рассуждает российский экономический обозреватель Максим Блант.

— Действия Лукашенко уже чреваты прямым ущербом для российской экономики и российских граждан, — говорит Максим Блант в программе «Деньги на Свободе». По его мнению, взяв под крыло «последнего диктатора Европы», Россия только усугубила и без того непростое положение своей экономики.

Обозреваетль напомнил об поручении Александра Лукашенко правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций.

По словам Бланта, это ничто иное, как недвусмысленная угроза закрыть немецким (и не только) компаниям транзит через Беларусь товаров, предназначенных для российских и китайских потребителей.

Эксперт предполагает, что угрозы официального Минска, если тот перейдет от слов к делу, могут ударить по российскому автопрому и автовладельцам. Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы с поставками импортных лекарств, не производимых в России.

А если дело дойдет до товаров, находящихся под российскими контрсанкциями, то знаменитые «белорусские» креветки, хамон и пармезан могут исчезнуть с прилавков российских магазинов. Либо стать «казахстанскими».

Одним из болезненных последствий действий Лукашенко для рядовых россиян может стать рост цен на плодоовощную продукцию, предупреждает Блант. Ведь если Минск прекратит поставлять в Россию польские яблоки и овощи, придется искать им замену. А это выстраивание новых логистических цепочек, временные затраты и, соответственно, рост цен, который в России в подобных случаях открутить назад вряд ли возможно.

И тем не менее, убежден Блант, даже если Лукашенко превратит свою страну в «черную дыру», мир не перевернется, экономики Китая, России или Германии не рухнут:

— Найдутся новые пути по суше или по морю в обход Беларуси. Так что сильнее всего белорусские контрсанкции ударят по белорусам.

Зачем Лукашенко понадобился конфликт с Германией