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Роналдиньо: "Неймар — мой наследник"
Источник материала: Партизан
Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо объявил Неймара своим преемником.
Как передает goal.com, он сообщил об этом перед финальным матчем Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной.
"Вне всякого сомнения, он мой наследник. Он первый номер в сборной. Он продолжает оставаться смелым и при своем дриблинге",- сказал Роналдиньо.
Отметим,
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Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо объявил Неймара своим преемником.
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