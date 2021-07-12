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Роналдиньо: "Неймар — мой наследник"

12.07.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо объявил Неймара своим преемником.




Как передает goal.com, он сообщил об этом перед финальным матчем Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной.

"Вне всякого сомнения, он мой наследник. Он первый номер в сборной. Он продолжает оставаться смелым и при своем дриблинге",- сказал Роналдиньо.

Отметим, пишет ru.oxu.az, матч завершился поражением для команды Неймара, а Аргентина выиграла Кубок Америки со счетом 1:0.
 
 
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Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо объявил Неймара своим преемником.
 
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