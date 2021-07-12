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С 13 июля вновь дорожает автомобильное топливо — на 1 копейку
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 13 июля на копейку дорожает автомобильное топливо, сообщили в концерне "Белнефтехим" в понедельник.
"В соответствии с принятой концерном стратегией предельный уровень розничных цен с 13 июля 2021 года изменяется", - говорится в сообщении на сайте концерна,
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,91, АИ-95-К5-Евро - Br2,01, АИ-98-К5-Евро - Br2,23, ДТ - Br2,01.
В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало, также на копейку, с 6 июля.
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В Беларуси с 13 июля на копейку дорожает автомобильное топливо, сообщили в концерне "Белнефтехим" в понедельник.
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