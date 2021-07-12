Какие условия в лагере для беженцев в Пабраде? Рассказал Илья Бегун

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Илья, вы были в Пабраде. Скажите, грубо говоря, что там за контингент, кто это?
Илья Бегун, аналитик:
Во-первых, начнем с того, что это за место. Это бывшая военная база, колючая проволока по пути даже в столовую, антисанитария. В первую очередь там выходцы с Ближнего Востока, причем разделены на три блока. Два больших: один для уголовников, второй для гражданских. И третий, маленький отдельный – для женщин и детей. Закрытая территория, выход по пропускам. Небольшое пособие – 12,5 евро – в месяц там. И, скажем так, мне хватило трех дней, чтобы понять, что там я находиться просто не смогу. Когда ты вечером только открываешь компьютер, и начинается молитва вечерняя. Это немножко непривычно.
Кирилл Казаков:
Но эти люди туда попали. Они же в большинстве своем прошли нелегально границу Беларуси и Литвы?
Илья Бегун:
Большая часть проходит нелегально. Не все могут пройти ее по документам, потому что очень много признаков, по которым их отсеивают еще на белорусской границе, на официальной. Поэтому они идут лесами.