Еврокомиссар: нелегалы платят 15 тысяч евро, чтобы попасть из Беларуси в Литву

Нелегальные мигранты, стремящиеся попасть в ЕС через Литву, за 15000 евро прибывают в Минск, в основном из Стамбула и Багдада на коммерческих самолетах, и их переправляют на границу с Литвой, сообщила 12 июля на совместном заседании комиссий по иностранным делам и гражданским свободам Европейского парламента комиссар внутренних дел ЕС Илва Йоханссон, указав на преднамеренные действия режима Лукашенко по разжиганию миграционного кризиса на границе РБ и ЕС.





В этом году из Беларуси в Литву пытались проникнуть почти 1600 человек, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 12 июля, накануне конференции министров иностранных дел ЕС, заявил, что потребует санкций ЕС против Беларуси за разжигание миграционного кризиса.

В связи с притоком нелегальных иммигрантов из Беларуси несколько дней назад Литва объявила о чрезвычайной ситуации. 12 июля в Сейм Литвы был внесен проект резолюции, в котором предлагается признать рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву гибридной агрессией и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО по этому поводу.

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