В зале заседаний парламента Грузии произошли драки













пишет Гордон, как основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели решил войти в зал заседания. Несколько потасовок произошли после того,Гордон, как основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели решил войти в зал заседания.

















Место спикера парламента заняли представители оппозиции и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требуют отставки правительства.













Парламентские приставы пытаются вывести часть оппозиции из зала. Пленарное заседание парламента сорвано.





Контекст:





5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.





По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.





11 июля в Тбилиси скончался в своей квартире оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля. Родные оператора заявили, что у него не было проблем со здоровьем до избиения. После смерти Лашкарава общественность начала требовать отставки правительства Грузии.







