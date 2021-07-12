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Рекордсмен по числу боёв в ММА найден повешенным в тюремной камере

12.07.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

44-летний американский тяжеловес Трэвис Фултон, проведший свыше 300 боёв по правилам ММА, найден повешенным в тюремной камере, сообщает со ссылкой на полицейский отчёт MMAFighting.com.




Боец, которому принадлежит рекорд по числу профессиональных поединков по правилам ММА, обвинялся по трём статьям, связанным с изготовлением и хранением детской порнографии, по которым ему грозило до 70 лет тюрьмы. Согласно протоколам суда, пишет news.ru, за сутки до смерти Фултон согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения.

Фултон был обнаружен около четырёх часов утра во время обхода сотрудником тюрьмы, однако реанимировать его не удалось ни на месте, ни в медицинском центре. У полиции основная версия случившегося — самоубийство.

Боец был известен готовностью драться в любой момент, за что получил прозвище Ironman. Он провёл 319 поединков, в которых одержал 255 побед и 10 боёв свёл вничью. В его активе бои с такими известными соперниками, как Андрей Орловский, Дэн Северн и Джефф Монсон.

Как сообщалось ранее, российский боец MMA Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил.
 
 
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44-летний американский тяжеловес Трэвис Фултон, проведший свыше 300 боёв по правилам ММА, найден повешенным в тюремной камере, сообщает со ссылкой на полицейский...
 
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