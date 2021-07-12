Гомельский областной суд отказывается называть причину, по которой суд по «делу Тихановского» проходит в закрытом режиме в СИЗО





Суд по "делу Тихановского" 24 июня в гомельском СИЗО









пишет лишенный аккредитации spring96.org. Граждане обратились за пояснениями к председателю Гомельского областного суда Сергею Шевцову, но и он не внес ясности в вопрос. Гомельский областной суд принял решение закрыть процесс «в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны». Однако в чем состоит опасность, для кого именно и какая тайна, не разъясняется,лишенный аккредитации spring96.org. Граждане обратились за пояснениями к председателю Гомельского областного суда Сергею Шевцову, но и он не внес ясности в вопрос.





Председатель Гомельского областного суда Сергей Шевцов заявил на обращение граждан, что решения, связанные с назначением и подготовкой судебного разбирательства, принимаются судьей единолично и постановление о назначении судебного разбирательства обжалованию не подлежит. Также в Гомельском областном суде напомнили, что какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.





В обращении суду, граждане отметили, что отсутствие возможности оценить заявления должностных лиц о преступном характере действий фигурантов этого дела ставит под сомнение достоверность их высказываний об «имеющейся судебной перспективе вынесения обвинительного приговора по данному делу в связи с доказанностью обвинения и неопровержимостью собранных доказательств».





Например, перед судом в Следственном комитете заявляли:





- «обвиняемые около года активно занимались подготовкой и организацией уличных беспорядков в Беларуси»;

- «идеологией организации беспорядков явилось разжигание Тихановским и его соучастниками […] социальной вражды и розни в стране. Установлено, что Тихановский в ютуб-канале «Страна для жизни» и одно­именном телеграм-канале открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности»;

- «Однако и это еще не все. Известно, что в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая Председателю комиссии Лидии Ермошиной, а также публично призывая ворваться в ее дом».





На это Сергей Шевцов ответил, что деятельность правоохранительных органов не относится к компетенции суда, и не стал больше ничего комментировать.





В обращению Гомельскому областному суду граждане указывали на большой общественный резонанс уголовного дела над шестью политзаключенными и, что закрытый суд над ними не вызывает доверия со стороны общества. Председатель облсуда заявил, что это лишь субъективное мнение.





Инициатива Фонда Клуни «За справедливость»: Отсутствие гласности в деле Тихановского ставит под сомнение справедливость данного судебного процесса





Инициатива Фонда Клуни «За справедливость» TrialWatch выступила с заявлением, в которой призывает белорусский суд представить общественности конкретные основания для проведения закрытого судебного разбирательства, как того требует международное право в области прав человека.





По словам адвокатки Тихановского Натальи Мацкевич, «Тихановскому вручили постановление суда, в котором постановлено, что уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании “в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны”. В чем состоит опасность, для кого именно и какая тайна, не разъясняется».





«Согласно международному праву, обвиняемые имеют право на публичное судебное разбирательство, за исключением особых обстоятельств. Отсутствие гласности в деле Тихановского ставит под сомнение справедливость данного судебного процесса», – отмечается в заявлении.









Короткая справка "Весны" об обвиняемых политзаключенных:





Сергей Тихановский (42 года) – автор Youtube-канала «Страна для жизни» о проблемах обычных белорусов и основатель одноименного политического движения. Сначала выставлял свою кандидатуру в президенты самостоятельно, но позже поддержал идею Николая Статкевича о «кандидатах протеста». Ему не дали зарегистрировать собственной инициативной группы, посадив под арест за «несанкционированное мероприятие» во время подачи документов. Вместо него в кандидаты пошла жена – Светлана Тихановская. Он же стал доверенным лицом жены и участвовал в ее компании.





Был задержан 29 мая в Гродно в результате провокации на легальном пикете – при том сам он в конфликте не участвовал, пытался уйти от нападавшего. За четыре часа до инцидента Лукашенко описал какое-то происшествие, очень похожее на позднюю провокацию против Тихоновского. После той провокации возбуждали дело за "насилие над милиционером", однако сейчас за это не собираются судить никого из тех, суд над кем назначили на 24 июня.





Николай Статкевич (64 года) – лидер незарегистрированной "Народной грамады", бывший председатель партии Белорусская Социал-демократическая грамада и бывший председатель Белорусского объединения военных. Ранее дважды попадал в неволю на длительные сроки по политическим причинам: с 2004 по 2007 годы за протесты против фальсификации выборов в Палату представителей, с 2010 по 2015 год за протесты после президентских выборов, на которых был кандидатом. В 2020 году предложил идею "кандидатов протеста": создать как можно больше инициативных групп и использовать выборы только ради легальной возможности агитации против Лукашенко. Был задержан 31 мая 2020 года по дороге на предвыборный пикет на Комаровском рынке в (64 года) – лидер незарегистрированной "Народной грамады", бывший председатель партии Белорусская Социал-демократическая грамада и бывший председатель Белорусского объединения военных. Ранее дважды попадал в неволю на длительные сроки по политическим причинам: с 2004 по 2007 годы за протесты против фальсификации выборов в Палату представителей, с 2010 по 2015 год за протесты после президентских выборов, на которых был кандидатом. В 2020 году предложил идею "кандидатов протеста": создать как можно больше инициативных групп и использовать выборы только ради легальной возможности агитации против Лукашенко. Был задержан 31 мая 2020 года по дороге на предвыборный пикет на Комаровском рынке в Минске . Не участвовал в гродненском инциденте.





Артем Саков (26 лет) – бывший пограничник, член инициативной группы Светланы Тихановской и один из видеооператоров Youtube-канала "Страна для жизни". Политической активности как таковой не вел – только снимал видеоролики для Тихановского. Был задержан 31 мая в собственной квартире – при том, что был на пикете 29 мая во время провокации против Тихановского, но тогда его не трогали.





Дмитрий Попов (29 лет) – модератор (не автор, а лишь редактор комментариев) соцсетей «Страна для жизни», гражданин России. С белорусскими протестами ранее связан не был, в России руководил ультрапатриархальным проектом "Мужское государство" и проектом деанонимизации силовиков "Сканер". Не участвовал в гродненском инциденте. Как познакомился и начал сотрудничать с Сергеем Тихановским, неизвестно. Пропал вечером 4 июня, а до исчезновения записал видео, в котором сказал, что его ищут милиционеры и хотят привлечь в уголовном деле "то ли за убийство, то ли за ношение оружия". Сразу его задержали в рамках административного дела и арестовали на 15 суток, а только потом выставили обвинение в "групповых действиях".





Владимир Цыганович (40 лет) – предприниматель, блогер и автор Youtube-канала "MozgON". На своем канале пересказывал сначала экономические и общественные, а потом и политические новости, стал вести трансляции с разных акций – не только с пикетов Тихановского. В 2019 году начал высказываться против дорожного налога и роста цен на бензин. Впервые высказался о Тихановском осенью 2019 года – возмутился его задержанием и призвал прийти на суд над ним, позже также поддерживал Тихановского. 31 мая 2020 года провел трансляцию пикета с Комаровки, перед которым задержали Статкевича. Самого Цыгановича задержали 9 июня 2020-го и арестовали сначала по административной статье на 15 суток за призыв собраться возле "Белнефтехима", но затем обвинили в "групповых действиях".





Игорь Лосик (29 лет) – блогер, автор сети каналов "Беларусь головного мозга" и консультант белорусской службы "Радио Свобода". В 2011 году придумал "молчаливые протесты" (когда люди просто собирались в одном месте без плакатов и лозунгов, потому что "все всё и так понимают"). В 2013 году завел Twitter-аккаунт «РБ головного мозга», который вскоре стал одним из самых популярных политических аккаунтов в Беларуси. На своих каналах освещал все политические события еще до начала политической активности Тихановского, а в 2020 году информировал о деятельности всех потенциальных кандидатов. Был задержан 25 июня дома в Барановичах.











