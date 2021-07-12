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Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

12.07.2021 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акция «За безопасность вместе» пройдет во время «Славянского базара в Витебске». Будет организована работа интерактивной площадки и аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

Каждый желающий сможет посетить выставку милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, а также сделать фотографию со служебными собаками. Незабываемые впечатления подарит и выступление мастеров экстремального вождения.

Проведение акции запланировано с 15 по 18 июля.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

«За безопасность вместе» – акция Министерства внутренних дел с 15 по 18 июля в Витебске. Интерактивные площадки, выставка милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, фотозоны со служебными собаками. Конкурсы и аттракционы, призы и сувениры. А самые яркие впечатления – от мастеров экстремального вождения на служебных автомобилях и мотоциклах.

Выставка милицейской спецтехники и фотозоны со служебными собаками. Какую акцию проведут на «Славянском базаре»?

Следите за анонсами в социальных сетях МВД. Приходите, будет интересно.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Акция «За безопасность вместе» пройдет во время «Славянского базара в Витебске». Будет организована работа интерактивной площадки и...
 
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