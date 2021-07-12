Девушка на самокате попала под колеса легковушки в Минске

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на самокате попала под колеса легкового автомобиля в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 17.40 31-летняя женщина на автомобиле "Лада" двигалась по улице Калиновского со стороны проспекта Независимости. Поворачивая направо, она сбила 18-летнюю девушку, которая на самокате пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.-0-