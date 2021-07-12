Борнукова – о 3 миллиардах от ЕС: «Хотелось бы, чтобы это была не одноразовая программа, а более комплексный подход»

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Поговорили с академическим директором Центра экономических исследований BEROC Катериной Борнуковой об обещанном ЕС инвестиционном пакете на 3 миллиарда евро, а также обсудили, какие еще экономические шаги ЕС может предпринять в поддержку беларуского гражданского общества.





— Эта сумма не маленькая, на самом деле. 3 миллиарда — это то, что Беларуси нужно в течении года, чтобы выплачивать внешний долг, — рассказывает «Филину» BEROC Катерина Борнукова. — Очень важно, что это решение уже принято. И если произойдет трансфер власти по достаточно внезапному сценарию, что немаловероятно, то нужно будет очень быстро принимать решения об экономической поддержке. Поэтому хорошо, что Евросоюз сегодня к этому готов.

Собеседница отмечает, что 3 миллиарда долларов — это не обязательно конечная сумма:

— Такая помощь откроет нам пути к кредитам от МВФ и других международных организаций. В целом, хотелось бы, чтобы это была не одноразовая программа, а более комплексный подход. Насколько я знаю, по словам офиса Тихановской, общий объем поддержки для Беларуси доходит до 10 миллиардов. Просто в разных формах и из разных источников.

Что бы еще мог сделать Евросоюз?

— Еще один хороший шаг — дать доступ к своим рынкам. В прошлом, когда у нас были нормальные отношения, Беларусь работала над тем, чтобы снять ряд ограничений на европейском рынке продовольствия. Это то место, где наша продукция могла бы быть конкурентоспособной. И это стало бы суперподдержкой даже без прямого субсидирования.

Также в случае демократического транзита власти однозначно должны сниматься экономические секторальные санкции. Такие вещи моментально дадут эффект.

Эксперт надеется, что если выдача кредитов Беларуси будет проводиться на определенных условиях, то ЕС и другие международные кредиторы учтут аналогичную ситуацию с Украиной в свое время:

— Все, что Украина сделала из реформ, — это были, в первую очередь, условия кредитов. И, кажется, что эти условия хорошо сработали. Изначально МВФ настаивал на реформах, которые помогали бюджету свести концы с концами. Например, урезание субсидирования коммунальных платежей. Эта реформа была очень непопулярна, мягко говоря. Какие-то свои плоды она принесла, но стала ли ключом к экономическому росту в Украине? Нет.

В то же время реформы, которые действительно решают ключевые вопросы для страны, например, борьба с коррупцией, не проведены. Потому что не были заложены в условия кредитов или появились только сейчас.

Будем надеяться, что ЕС и международные организации будут ставить разумные условия для беларуских кредитов. Важно, чтобы они были направлены не на техническое сокращение дефицита бюджета, а на решение тех проблем, которые нам действительно нужно будет решать. Например, реформа судебной системы.

Кроме того, было бы хорошо увеличить сумму поддержки не только за счет кредитов. Например, раньше Россия оказывала помощь Беларуси энергетическими субсидиями, которые приносили нашей стране по несколько миллиардов долларов в год, — отмечает Катерина Борнукова.