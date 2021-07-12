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13 июля снова подорожает товливо. Второй раз за месяц
12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И двадцать первый – с начала года.
13 июля топливо на белорусских АЗС снова подорожает,
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 91 копейка, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 1 копейка, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 23 копейки, ДТ – 2 рубля 1 копейка.
Напомним, что это второе подорожание топлива в этом месяце – 6 июля оно подорожало на одну копейку. С начала года это будет двадцать первое изменение цены топлива.
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И двадцать первый – с начала года.
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