13 июля снова подорожает товливо. Второй раз за месяц

Источник материала: Салiдарнасць

И двадцать первый – с начала года.

13 июля топливо на белорусских АЗС снова подорожает, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 91 копейка, АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 1 копейка, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 23 копейки, ДТ – 2 рубля 1 копейка.

Напомним, что это второе подорожание топлива в этом месяце – 6 июля оно подорожало на одну копейку. С начала года это будет двадцать первое изменение цены топлива.