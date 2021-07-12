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Почему мигранты идут в Европу через Литву, а не через Польшу? Объясняет эксперт

12.07.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему Литва стала вдруг жертвой нелегального потока мигрантов? Почему не Польша, почему не Латвия?

Почему мигранты идут в Европу через Литву, а не через Польшу? Объясняет эксперт

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Литва, по сути дела, для незаконной миграции традиционное направление с точки зрения транзита через Беларусь. Вспомним, когда первые чеченские беженцы появились, они шли именно в Пабраде. Там эти потоки постоянно формировались.

Алена Сырова, СТВ:
Там более благоприятная ситуация?

Александр Тищенко:
Да нет, они шли сразу на центр размещения мигрантов. Для них это была точка, и они туда шли целенаправленно. Плюс ко всему граница не такая, как с Польшей.

Кирилл Казаков:
Там советская система, поэтому естественно.

Александр Тищенко:
Поляки на коленях стояли и стоят до сих пор, чтобы белорусы советскую систему не убирали с польской границы. А на латвийской границе оборудование немножко другое, которое предусматривает двусторонний контроль, она шашечным путем.

Почему мигранты идут в Европу через Литву, а не через Польшу? Объясняет эксперт

Вадим Боровик, политолог:
У нас с Польшей была государственная граница, Советский Союз граничил с Польшей. Прибалтика – это одна страна, соответственно, мы (еще раз белорусы должны понять) делали акцент на том, чтобы Евросоюз через эту дыру в 680 километров защищать. Нас попросили. И нам угрожали – мы против вас введем санкции, чтобы вам не было чем кормить силовые структуры. Мы начали с погранкомитета, но мы будем кормить погранкомитет, мы будем обеспечивать безопасность наших границ, но и акценты сместим – своими проблемами занимайтесь сами.

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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
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