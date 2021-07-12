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Евгений Пустовой: пока Литва собирает милитаристские силы Европы, Беларусь собрала гостей

12.07.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь отметила один из важнейших праздников славян – Купалье – в Александрии. Так совпало, что в 2021 году торжество прошло 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот же день, но в 1994-м, белорусы также определились с выбором. И это была дорога вперед, к развитию.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Европу лихорадит от антиковидных митингов, северные соседи испытывают на себе горячую любовь мигрантов из южных стран. 

Александрия собрала гостей, а Евгений Пустовой поделился впечатлениями от посещения малой родины Президента. Продолжение в рубрике «Политика без галстуков и купюр». 

Евгений Пустовой: пока Литва собирает милитаристские силы Европы, Беларусь собрала гостей

Евгений Пустовой, СТВ:
Так Рембрандт представлял себе мифическое похищение Европы. В реальности все далеко не так чинно. Просто традиционной Европы больше нет. И пока в белорусской Александрии продолжают гореть купальские огни предков, на берлинской Александерплац и брюссельской Гран-Плас в кострах инквизиции демократии догорают столпы Старого Света – христианская культура и мораль.

Это «Политика без галстуков и купюр», и мы внепланово зажжем. Пусть всем вам передастся положительная энергия праздника в Александрии.

Евгений Пустовой:
Но пока об ужасах оккупационного европейского режима. Там просто гвалт. Их карательные органы – приспешники и пособники надменных элит – захватили власть многие столетия назад, теперь держат в заложниках миллионы людей с невероятно светлыми лицами (с «белыми» уже неполиткорректно говорить). Так вот, пока носителям европейского гена прав и свобод нельзя выходить на улицы, еврочиновники приглашают к себе мигрантов – ужас, даже без «ковидных паспортов».

Евгений Пустовой: пока Литва собирает милитаристские силы Европы, Беларусь собрала гостей

Подробнее в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь отметила один из важнейших праздников славян – Купалье – в Александрии. Так совпало, что в 2021 году торжество прошло 10 июля, сообщили в...
 
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