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Мнение: «Сегодня радикал – тот, кто написал что-то в чате, а завтра – тот, у кого завалялся лишний рубль»

12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — об инфляции, тревожных ожиданиях и контрсанкциях.

Мнение: «Сегодня радикал – тот, кто написал что-то в чате, а завтра – тот, у кого завалялся лишний рубль»

— В пятницу Белстат отчитался об инфляции. И обнаружилось, что цены бесстыдным образом проигнорировали все правительственные постановления, которые запрещали им расти. За июнь инфляция подросла до 9,9 процента, не дотянув символическую одну десятую до двухзначной цифры.

Что характерно, в этом экономическом успехе белорусские власти не могут даже обвинить никакие враждебные внешние силы. Ну, то есть, обвинить-то могут. И даже вполне вероятно обвинят. Потому что надо же им объяснить, как так вышло, что четырежды произнесенное заклинание справедливых цен ни разу и не сработало.

Но на самом деле, конечно, в июне никакие внешние силы на белорусские цены еще всерьез подействовать не успели. Разве что в режиме косвенных негативных ожиданий. И рост цен — это почти целиком заслуга белорусских властей и никого кроме них.

Потому что, вот неделю назад Нацбанк публиковал данные опроса по инфляционным ожиданиям. И согласно эти данным ожидания инфляции за второй квартал выросли до 14,7 процента с 12,9 процента в первом квартале.

А в текущих условиях, инфляционные ожидания это не о том, чего люди ждут от экономики, а об их доверии к властям. И, конечно, в чем власть уже который месяц достигает ошеломительных успехов, так это в разрушении доверия к себе. Вот, бывает кажется, что и разрушать уже больше нечего, но нет. Власти демонстрируют чудеса изобретательности.

Это только кажется, что история с масштабной зачисткой радикальных элементов не имеет никакого отношения к экономике. На самом деле имеет. Потому что оптимистичным экономическим ожиданиям неоткуда взяться, когда никто не чувствует себя в безопасности.

А как ты почувствуешь себя в безопасности, если критерии радикальности неочевидны и могут трактоваться произвольным образом заинтересованной стороной? Сегодня радикал — тот, кто написал что-нибудь в чате, а завтра — тот, у кого в кармане завалялся лишний рубль.

Зато, в отличие от цен, кривая нелегальной миграции на белорусско-литовской границе поползла вниз. И пока, конечно, трудно сказать, является это новой тенденцией или просто на маршрутах доставки случился небольшой затор.

Но зато точно можно сказать, что секретное оружие, которое власти держали в запасе против Запада долгие годы, оказалось бракованным. То есть, у них получилось, конечно, доставить некоторые неудобства Литве, но в масштабах Евросоюза весь миграционный кризис не дотянул даже до статуса мелкой пакости. Операция «Шок и трепет» превратилась в какой-то пшик и лепет. Поговорить с Европой на своих условиях не получилось, так что некоторое разочарование в эффективности мигрантов вполне простительно.

У белорусских властей есть еще, конечно, оружие Судного дня, в виде тотальной остановки всеобщего транзита. Но, наверное, даже они понимают, что в этом случае Апокалипсис получится очень локальным и вряд ли выйдет за пределы белорусских границ.

 
 
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Телеграм-канал Письма к дочери – об инфляции, тревожных ожиданиях и контрсанкциях.
 
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