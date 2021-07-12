ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2022 года

Евросоюз продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России еще на шесть месяцев до 31 января 2022 года.





Как сказано в заявлении, размещенном на официальном сайте Европейского совета, соответствующее решение принято после очередной оценки выполнения Россией минских соглашений, проведенной на заседании Евросовета 24-25 июня текущего года, пишет DW. Тогда лидеры ЕС призвали Кремль полностью взять на себя ответственность в обеспечении выполнения минских договоренностей как ключевого условия изменения позиции ЕС. Поскольку эти договоренности не полностью выполняются Москвой, лидеры ЕС единогласно решили оставить в силе экономические санкции, действующие против РФ, говорится в документе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине.