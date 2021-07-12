Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Столетова

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 ч 50 мин 26-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигался по ул.Столетова со стороны ул.Багратиона в направлении ул.Академической. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Мерседес", который ехал впереди. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-