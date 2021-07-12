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Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Столетова

12.07.2021 21:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 ч 50 мин 26-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигался по ул.Столетова со стороны ул.Багратиона в направлении ул.Академической. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Мерседес", который ехал впереди. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать...
 
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