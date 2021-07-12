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Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге
Источник материала: Партизан
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о том, что перенес операцию на ноге.
"Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Ощущение потрясающее! 6 недель на костылях и вернусь обратно!" — написал Конор в Twitter.
Макгрегор в концовке первого раунда главного поединка UFC 264 против американца Дастина Порье сломал ногу, а на второй раунд врачи ирландца не выпустили. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье, который уверенно выиграл стартовый отрезок боя по очкам,
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о том, что перенес операцию на ноге.
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