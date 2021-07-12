Вадим Можейко: Евросоюз не приостановит визовый режим с Беларусью

-Простите, но заявление еврокомиссара – полная глупость, такого решения не будет.





Это стандартное заявление: если происходят проблемы с мигрантами, то нужно ужесточить визовую политику. Я бы рекомендовал еврокомиссару перечитать сообщения Государственного пограничного комитета Литвы, где черным по белому написано, что нелегальные мигранты – граждане Ирака, Конго, а не Беларуси, у этих людей нет не то что шенгенских виз, а часто отсутствуют даже паспорта, - отметил Вадим Можейко.





Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам из-за увеличения нелегальной миграции из страны:





— Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, — сказала Йоханссон в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.



