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Вадим Можейко: Евросоюз не приостановит визовый режим с Беларусью

12.07.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко назвал «полной глупостью» приостановку визового режима с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Вадим Можейко: Евросоюз не приостановит визовый режим с Беларусью
-Простите, но заявление еврокомиссара – полная глупость, такого решения не будет. 

Это стандартное заявление: если происходят проблемы с мигрантами, то нужно ужесточить визовую политику. Я бы рекомендовал еврокомиссару перечитать сообщения Государственного пограничного комитета Литвы, где черным по белому написано, что нелегальные мигранты – граждане Ирака, Конго, а не Беларуси, у этих людей нет не то что шенгенских виз, а часто отсутствуют даже паспорта, - отметил Вадим Можейко.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам из-за увеличения нелегальной миграции из страны:

— Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, — сказала Йоханссон в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.
 
 
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Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко назвал «полной глупостью» приостановку визового режима с Беларусью из-за...
 
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