Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.





Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, наша застава какое расстояние границы обычно защищает? «Зеленки» и пограничных постов.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Плотность нарядов – это одно. Дальше – техническое оснащение. Это датчики, камеры видеонаблюдения, группы реагирования, мобильные бывают. Все, что здесь перечислено, – можно за руки взяться, постоять.

Кирилл Казаков:

Может, это штабные и кухня?

Александр Тищенко:

Скорее всего это для того, чтобы оказать методическую помощь.

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Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Это доказательство того, что на самом деле то, что заявляется, утверждается, не соответствует действительности, что Беларусь создает какой-то гуманитарный или миграционный кризис в Литве. Я хочу подчеркнуть, что наша пограничная служба работает очень профессионально. Приведу несколько фактов и цифр. За половину нынешнего года наши пограничники задержали почти в пять раз больше незаконных мигрантов, чем за 2020 год. В то же время есть у нас проблемы на литовском участке нашей границы. Мы задержали почти в восемь раз больше наркотиков, нежели сделали это за предыдущие три года.

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