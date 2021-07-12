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Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

12.07.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, наша застава какое расстояние границы обычно защищает? «Зеленки» и пограничных постов.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Плотность нарядов – это одно. Дальше – техническое оснащение. Это датчики, камеры видеонаблюдения, группы реагирования, мобильные бывают. Все, что здесь перечислено, – можно за руки взяться, постоять.

Кирилл Казаков:
Может, это штабные и кухня?

Александр Тищенко:
Скорее всего это для того, чтобы оказать методическую помощь.

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Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Это доказательство того, что на самом деле то, что заявляется, утверждается, не соответствует действительности, что Беларусь создает какой-то гуманитарный или миграционный кризис в Литве. Я хочу подчеркнуть, что наша пограничная служба работает очень профессионально. Приведу несколько фактов и цифр. За половину нынешнего года наши пограничники задержали почти в пять раз больше незаконных мигрантов, чем за 2020 год. В то же время есть у нас проблемы на литовском участке нашей границы. Мы задержали почти в восемь раз больше наркотиков, нежели сделали это за предыдущие три года.

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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
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