«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Литва попросила помощи у Евросоюза, чтобы они приехали, помогли защитить их от нелегальных мигрантов, которые приезжают со стороны Беларуси. Есть небольшая графика, где мы видим, что защищать от белорусов в Литву приехали полицейские Литвы, Служба общественной безопасности, Союз стрелков, целых десять пограничников от Эстонии, четыре пограничника от Финляндии, шесть офицеров Европейского агентства пограничной и береговой охраны из Германии, Франции и Венгрии. Александр Владимирович, этих людей хватит на хотя бы одну белорусскую пограничную заставу?





Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Нет. Здесь этим явно не обойдешься, потому что это, скорее всего, первая реакция. Наверное, больше психологи приехали.

Алена Сырова, СТВ:

Моральную поддержку оказать, что вы не одни, ребята.

Александр Тищенко:

Потому что это никак не профессиональная поддержка с точки зрения охраны границы, и сама стена ни с военной, ни с пограничной точки зрения не имеет никакого значения, потому что это инсталляция, арт-объект.

Кирилл Казаков:

Редут защиты от диких животных, хотя они, наверное, тоже пройдут его.

Александр Тищенко:

Да, пройдут. Если лось, он хорошо пройдет.





Илья Бегун, аналитик:

К этому списку не хватает еще двух поросят и одного той-терьера, и все.

Вадим Боровик, политолог:

О чем мы говорили? Что нельзя безопасностью молниеносно заниматься. На это уходят годы.

Кирилл Казаков:

Я даже не знаю, в какое воинское формирование это сложить. Это отряд?

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