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Начальник Витебской таможни: за последние 5 лет изъято более 1,5 тонны наркотических средств
Источник материала: СТВ
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Павел Лобачев, начальник Витебской таможни:
Наше государство очень много вкладывает в инфраструктуру пограничных пунктов пропуска именно с целью того, чтобы была обеспечена безопасность транзитных потоков, это основное, в том числе борьба с наркотрафиком.
За последние пять лет Витебской таможней изъято из незаконного оборота более 1,5 тонны наркотических средств, которые в основном перемещались с территории Европейского союза. Это, наверное, все-таки говорит о том, что Европейский союз больше уделяет внимание своей безопасности, чем исполнению международных договоренностей, которые мы все должны исполнять в плане обеспечения безопасности общего мира и безопасности населения всего земного шара, в том числе Европы.
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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
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