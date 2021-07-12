Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

Построить стену – это, наверное, более психологический момент. Стена – это изоляция. Наверняка возникает эта первая ассоциация.

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Да, есть такое ощущение, что люди как будто бы пытаются отгородиться от проблем.





Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А с той стороны нам все говорят, что «вы за железным занавесом, вы себя ограждаете». Но ведь это же вы нас ограждаете, себя прежде всего.

Алена Дзиодзина:

Весьма странно, когда речь заходит о границах, требовать, что третья сторона в отношениях с кем-либо будет защищать мои границы. В этом и есть, как мне кажется, та самая инфантильная позиция, которая не учитывает, что люди, которые туда едут, едут не за лучшей жизнью, а потому что таким образом пытаются выжить.

Алена Сырова:

Потому что их дома разрушили и сделали жизнь там невыносимой.





Алена Дзиодзина:

Их вынудили, поставили в такие условия, когда начали страдать базовые человеческие потребности.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Причина – война, разруха, которая там установилась благодаря, опять же, участию в том числе и Литвы. А «я в домике» сейчас изображать – это, конечно, смешно.

Читайте также:

«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?

«Не заметила, чтобы эта тема каким-то образом интересовала наше правительство». Боятся ли в Прибалтике мигрантов?

Какие условия в лагере для беженцев в Пабраде? Рассказал Илья Бегун