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«Мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была»

12.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

«Мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была»

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
У нас есть опыт с Украиной – насколько мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы, насколько я помню, приняли около 180 тысяч беженцев из Донбасса.

Алена Сырова, СТВ:
И жили они здесь фактически на равных условиях с белорусами.

Анастасия Боброва:
Некоторые даже умудрялись приезжать сюда, получать блага и жить там на постоянной основе. Они рожали здесь детей. Это настолько большой опыт, мы можем им поделиться, как правильно делать.

«Мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Если сейчас будет введен в действие закон о титульной нации в Украине, то, наверное, будет еще одна волна, к сожалению, наших братьев из этой страны, которые будут ехать в первую очередь в Беларусь.

Кирилл Казаков:
А что такое титульная нация в Украине? Сложно. У меня дед украинец, а второй дед – русский. Что делать?

Сергей Рачков:
Это все советы, которые приходят из просвещенной Европы, из-за океана. Мы должны очень все фильтровать, очень серьезно ко всему относиться, анализировать. В принципе, нам уже полтора года говорит Президент об этом.

Кирилл Казаков:
Президент говорит, что мы прежде всего должны заботиться о Беларуси. Все то, что делают белорусские пограничники, таможенники на границе, – защищают нашу страну. Они пропускают людей, которые могут потенциально принести проблемы в наше общество. Зачем они нам, если они к нам не стремятся?

Алена Сырова:
Наверное, пора уже перестать снимать с себя последнюю рубаху для тех, кто вместо того, чтобы с нами говорить и быть на равных, просто выстраивает стены и, мягко говоря, ведет себя подло.

«Мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была»

Илья Бегун, аналитик:
Есть простая фраза: как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так же относись и к ближнему.

Алена Сырова:
Видимо, им это правило незнакомо.

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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
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