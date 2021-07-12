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Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик

12.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерация профсоюзов Беларуси стала площадкой для тех, кто устал молчать. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены в более чем 30-часовой видеоролик.

Обращение направлено политикам стран Евросоюза.

Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик

Мне 61 год, я против санкций. Я хочу жить в мирной и спокойной стране, гулять по улицам нашего любимого города и не бояться за жизнь своих близких, родных и детей.

Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик

Работники государственного учреждения образования средней школы № 2 города Гродно против введения экономических санкций. Мы в первую очередь обращаемся к тем, кто призывает к санкциям. Мы обращаемся к тем, кто вводит эти санкции. Ведь они касаются каждого из нас. Мы за процветающую Беларусь. Мы любим Беларусь.

Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик

Я работаю трактористом-машинистом в государственном предприятии «Нива-Барсуки». Рабочий стаж составляет около 40 лет. Имею государственные награды. Я выступаю против принятых Евросоюзом экономических санкций. Хочу жить в процветающей нашей родной Беларуси и растить под мирным небом детей и внуков.

Люди понимают, что санкции Евросоюза и США в первую очередь ударят по их зарплатам, пенсиям и пособиям. Такие меры не являются законными. Более того, нарушают одно из главных прав человека – право на труд. Белорусы готовы защищать это право. Об этом они говорят с друзьями, в трудовых коллективах и семьях.

Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик

«Ведут к потере рабочих мест». Что говорят простые белорусы о санкциях? Подробнее здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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