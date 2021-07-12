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Олег Гайдукевич о нападении на дом: самое дикое, что бьют по самому больному
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная акция устрашения – так депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич назвал попытку поджога своего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье (с 10 на 11 июля). Жилище политика закидали коктейлями Молотова.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для меня понятно, что это попытка запугать, попытка наказать за то, что ты что-то говоришь, попытка наказать за свое мнение. И самое дикое, что бьют по самому больному, потому что для каждого из нас дом – это место как крепость, где ты приходишь, где твоя семья, твои дети.
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Новости Беларуси. Очередная акция устрашения – так депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич...
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