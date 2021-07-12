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Олег Гайдукевич о нападении на дом: самое дикое, что бьют по самому больному

12.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная акция устрашения – так депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич назвал попытку поджога своего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье (с 10 на 11 июля). Жилище политика закидали коктейлями Молотова.

Олег Гайдукевич о нападении на дом: самое дикое, что бьют по самому больному

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во время того, как сработал один из коктейлей Молотова, всего их было три (пока сегодня установлено, что их было три, в ходе осмотра места происшествия), один, который сработал, – был громкий взрыв такой от него. Сосед услышал, успел увидеть машину, успел увидеть одного из тех, кто мог осуществить это.

Для меня понятно, что это попытка запугать, попытка наказать за то, что ты что-то говоришь, попытка наказать за свое мнение. И самое дикое, что бьют по самому больному, потому что для каждого из нас дом – это место как крепость, где ты приходишь, где твоя семья, твои дети.

 
 
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Новости Беларуси. Очередная акция устрашения – так депутат Палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич...
 
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