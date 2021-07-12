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Лазуткин о нападении на дом Гайдукевича: «Есть некий набор мишеней, они их закрывают»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мнение о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича высказывают и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политолог Андрей Лазуткин заявил, что эта попытка нападения может рассматриваться как акт терроризма. По словам эксперта, ранее оппозиционеры пытались парализовать работу телевидения через увольнение технических работников. В настоящее время – оставить его без спикеров.
Андрей Лазуткин, политолог:
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Новости Беларуси. Мнение о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича высказывают и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Олег Гайдукевич о...
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