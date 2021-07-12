Лазуткин о нападении на дом Гайдукевича: «Есть некий набор мишеней, они их закрывают»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнение о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича высказывают и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич о нападении на дом: самое дикое, что бьют по самому больному

Политолог Андрей Лазуткин заявил, что эта попытка нападения может рассматриваться как акт терроризма. По словам эксперта, ранее оппозиционеры пытались парализовать работу телевидения через увольнение технических работников. В настоящее время – оставить его без спикеров.





Андрей Лазуткин, политолог:

Евросоюз и вот эти вот террористы, скажем так, действуют параллельно: есть некий набор мишеней, и они их закрывают. Что касается вообще самого способа, то это не первый случай применения. Некоторые вещи пока не были обнародованы. Надо посмотреть, как территориально были аналогичные инциденты.