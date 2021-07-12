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Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось

12.07.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С большим трудом вы приехали из Риги в Минск?

Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Хотела обратить на это внимание. Я пересекала границу Литвы, и когда уже находилась на белорусской границе, белорусский пограничник два часа добросовестно выполнял свою работу. Он не звонил на литовскую границу и не спрашивал, как же так получилось, что вы ее выпустили и я сейчас с ней сижу в три-четыре часа ночи и пытаюсь выяснить, какие цели ее приезда? Он выяснял, что за программа «По существу», какая тематика.

Кирилл Казаков:
А литовцы пропускали «едет, и поезжай»?

Алена Дзиодзина:
В принципе, да.

Кирилл Казаков:
Ведь это тот же самый принцип, по которому мы выпускаем людей. Литовцы выпускают к нам человека, как оказалось, с некими проблемами в бюрократических вопросах в Беларуси. Правильно?

Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось

Алена Дзиодзина:
На самом деле никаких бюрократических проблем не было. Просто пограничник выяснял.

Кирилл Казаков:
Пограничник предполагает, что есть какие-то проблемы. Литовец выпускает человека, не задавая лишних вопросов. Это то же самое, что происходит сейчас в Беларуси. Едете и едете.

Алена Дзиодзина:
Это две принципиально разные позиции. С одной стороны инфантильная, когда человек ожидает, что кто-то будет заботиться о соблюдении его границ.

Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось

Алена Сырова, СТВ:
Они нас упрекают сегодня в том, что мы долгое время их защищали, занимались их проблемами.

Кирилл Казаков:
Они их не замечали. Это такая история, когда ты делаешь дело, все привыкают, а когда ты забываешь его сделать или заболеешь, оказывается, что от тебя многое зависит.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
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