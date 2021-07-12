Илья Бегун: «Вся эта проблема с беженцами – это ложь чистейшей воды, им нужны эти люди»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сколько латышей знают имя и фамилию президента Латвии? Чтобы сразу, их разбудили – сказали.





Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Я думаю, что будут затрудняться некоторые ответить на этот вопрос. Проводили опрос с мэром города похожим образом, когда спрашивали, как его зовут, люди затруднялись ответить. В поведении коллективного Запада есть очень принципиально важный момент, на который необходимо обратить внимание тем белорусам – сторонникам белорусских протестов. Сначала коллективный Запад вышибает наши двери с ноги. Или какой-либо другой страны. Пытается установить в чужом монастыре свой устав, а затем, чуть что, разводит рученьки, делает круглые глазоньки и говорит: «Ой!» Вот это тот момент, который очень важно учитывать. Едва ли можно считать, что нас, в случае чего, ждет какая-то другая история.

Кирилл Казаков:

Представьте, что мы становимся частью коллективного Запада. Беларусь входит в некое союзничество с Евросоюзом. Мы, получается, от кого ждем мигрантов – от России или Украины? Они же все равно к нам едут. Мы должны, по идее, вводить и у нас комендантский час, вводить чуть ли не военное положение. Ведь они-то поедут, а мы от кого будем спасаться?

Илья Бегун, аналитик:

Мы столкнемся с другой проблемой. Куда-нибудь в Германию, куда едут сейчас все молодые в Литве... Там убыль населения уже миллион человек с момента распада Советского Союза. У них сейчас некому ни гвоздь вбить, ни унитаз отремонтировать, даже веб-дизайнеры в спросе. У них официально на сайте миграционном есть огромный перечень профессий, которые сейчас востребованы, там есть практически все профессии, которые существуют. У них нехватка кадров, поэтому вся эта проблема с беженцами – это ложь чистейшей воды, им нужны эти люди, потому что некому будет завтра забить гвоздь, а у них начинают расти цены на услуги. При этом зарплаты не растут соразмерно стоимости услуг.





Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

И все-таки мы должны жить своим умом. Белорусы всегда отличались тем, что жили своим умом, на заработанные своим трудом средства. А западники примерно так говорят во время переговоров: если ты обманулся, то это твои проблемы.

Кирилл Казаков:

Если я тебя обманул…

Сергей Рачков:

То это твои проблемы.

Вадим Боровик, политолог:

Я его не обманывал, он сам себя обманул.





Сергей Рачков:

Поэтому они, конечно, программы, гранты, они тебя втягивают в эти все вопросы, а потом, раз, получается не тот результат, который мы хотели.

Вадим Боровик:

Украина доверилась. Что они имеют?

Сергей Рачков:

Вы сами виноваты, вы обманулись.

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