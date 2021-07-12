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Лучшие «танкисты» Беларуси поборются за победу в чемпионате по World of Tanks Blitz

13.07.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня стартовала регистрация на Чемпионат Беларуси по World of Tanks Blitz – популярному танковому шутеру для мобильных устройств. Чемпионат пройдет под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта и при поддержке компании-разработчика Wargaming.

Желающие побороться за победу и разделить призовой фонд в размере 3000 рублей могут зарегистрироваться для участия в событии по ссылке. А с регламентом турнира можно ознакомиться здесь.

Регистрация на чемпионат продлится с 12 по 18 июля, сразу же после чего стартуют отборочные игры: они пройдут с 19 по 25 июля в онлайн-режиме. Участники же финальных боев встретятся не только в виртуальном пространстве, но и лицом к лицу – в офлайн-формате, чтобы определить победителя Чемпионата Беларуси по WoT Blitz.

«World of Tanks Blitz – один из самых популярных в мире танковых симуляторов для мобильных устройств и в то же время один из самых узнаваемых брендов, созданных в Беларуси. Поэтому вдвойне приятно проводить эксклюзивные локальные ивенты по вселенной этой игры, ориентированные именно на белорусское коммьюнити. Для Белорусской ассоциации компьютерного спорта это прежде всего способ продемонстрировать, что в нашей стране много не просто поклонников World of Tanks Blitz, но и игроков самого высокого уровня – которых мы, безусловно, рады будем увидеть в числе участников», – отметили в пресс-службе Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Большой игровой опыт – одно из ключевых требований к потенциальным участникам чемпионата: необходимым условием является наличие у них танков 10 уровня (самого высокого из существующих).

Среди других требований к участникам – белорусское гражданство и проживание на территории страны. Игра будет вестись командами 5х5 игроков. По правилам чемпионата, каждая команда имеет право заявить в своем составе по два запасных участника.

Борьба за чемпионский титул развернется по системе от 2 до 5 побед на картах «Форт», «Рудники», «Эль-Аламейн», «Карьеры», «Жемчужный город». Выбор конкретной карты и требуемое количество побед зависит от стадии турнира.

За расписанием матчей и новостями чемпионата можно следить в группе VOKA Gaming в социальной сети Вконтакте. А видеосервис VOKA по традиции предоставит всем поклонникам игры возможность наблюдать за ходом финала по онлайн-трансляции.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня стартовала регистрация на Чемпионат Беларуси по World of Tanks Blitz – популярному танковому шутеру для мобильных устройств. Чемпионат пройдет под эгидой...
 
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