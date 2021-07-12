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КГБ Беларуси отрапортовал о задержании всех фигурантов спящих террористических ячеек

13.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ Беларуси утверждает, что все фигуранты спящих террористических ячеек задержаны и дают признательные показания.

"Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам", - такое сообщение прозвучало в эфире белорусского ТВ со ссылкой на КГБ.

Было сказано, что власти расследуют такие эпизоды как попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области, попытка взрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой, покушение на Азаренка.

Было заявлено, что кроме Азаренка в "карательный список" входили и другие белорусские тележурналисты.

Помимо этого прозвучал анонс двухсерийного фильма с расследованием событий, связанных с деятельностью террористических ячеек.

 
 
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КГБ Беларуси утверждает, что все фигуранты спящих террористических ячеек задержаны и дают признательные показания.
 
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