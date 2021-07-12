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Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против режима Лукашенко

13.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против белорусских властей в ответ на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в Литву и Польшу.

Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы призываем власти Беларуси выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления", - сказал Боррель, которого цитирует ТАСС.

По его словам, ЕС может "рассмотреть также дополнительные экономические меры" в отношении режима в Минске.

Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что сообщество фиксирует рост миграционного потока из стран Азии и Африки через территорию Беларуси не только в Литву, но и в Польшу.

Согласно объявленным Еврокомиссией в понедельник цифрам, число нелегальных мигрантов, прибывающих через Беларусь в Литву, уже возросло в 22 раза по сравнению со всем прошлым годом и превысило 1600 человек, при этом более половины от этого количества прибыли в Литву с начала июля. Большинство направляющихся через Беларусь мигрантов являются выходцами из Ирака, Конго и Камеруна. Еврокомиссия утверждает, что мигранты прибывают в Беларусь коммерческими авиарейсами, которые летают из Ирака четыре раза в неделю, а из Турции - ежедневно, и затем пересекают границу с Литвой пешком.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против белорусских властей в ответ на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в Литву и Польшу.
 
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